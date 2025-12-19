Вслед за Лувром: в Бельгии ограбили музей Наполеона

Двое злоумышленников ограбили Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском Женапе. Они украли несколько ценных экспонатов, включая перстень императора, сообщает телеканал RTBF.
По данным канала, в ночь со среды на четверг преступники проникли в здание, взломав окно. Внутри они разбили витрины, чтобы добраться до коллекционных предметов.
Среди похищенных предметов — золотое кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами и принадлежавшее Наполеону. Этот перстень был подобран во время бегства Императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо.
Пропали также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. По факту ограбления подана жалоба, прокуратура Валлонского Брабанта начала расследование.
Напомним, в октябре из парижского Лувра были похищены украшения на 88 миллионов евро, большинство из которых до сих пор не найдены.
