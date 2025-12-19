В Болгарии по запросу США арестовали двоих россиян

В аэропорту болгарской столицы Софии по запросу Соединенных Штатов задержали граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в посольстве России в Болгарии.
Сейчас россиян поместили в следственный изолятор. Дела об их экстрадиции рассматривает суд.
— В отношении Ольшанского болгарский суд уже принял решение об экстрадиции, которое будет обжаловано адвокатами в вышестоящей инстанции. Заседание по делу Ивина пока не проводилось. Наши сотрудники находятся в контакте с россиянами и их адвокатами, — приводит информацию от дипмиссии ТАСС.
Официальной информации по поводу запроса Вашингтона на экстрадицию российских граждан пока нет.
До этого также активно обсуждалось дело против российского баскетболиста Даниила Касаткина. Летом Касаткина задержали во Франции по запросу США по подозрению в киберпреступлениях. В октябре парижский суд постановил передать баскетболиста в США, где ему грозит лишение свободы сроком до 25 лет.