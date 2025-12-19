В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона и другие ценности

Неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии и украли несколько экспонатов, в том числе золотое кольцо императора с бриллиантами, передает RTBF.
Ограбление произошло в ночь на 18 декабря. Двое неизвестных проникли в музей через окно. Затем они разбили несколько витрин и украли экспонаты.
«Среди украденных вещей было золотое кольцо из 18-каратного золота с пятью бриллиантами, принадлежащее Наполеону. Это кольцо нашли во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Норвегии с выставки украли скульптуру стоимостью около 15 тысяч долларов. Ее пропажу заметили через пять дней после кражи.