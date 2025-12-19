Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона и другие ценности

В Бельгии из музея украли золотое кольцо из 18-каратного золота с пятью бриллиантами, принадлежащее Наполеону.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии и украли несколько экспонатов, в том числе золотое кольцо императора с бриллиантами, передает RTBF.

Ограбление произошло в ночь на 18 декабря. Двое неизвестных проникли в музей через окно. Затем они разбили несколько витрин и украли экспонаты.

«Среди украденных вещей было золотое кольцо из 18-каратного золота с пятью бриллиантами, принадлежащее Наполеону. Это кольцо нашли во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Норвегии с выставки украли скульптуру стоимостью около 15 тысяч долларов. Ее пропажу заметили через пять дней после кражи.