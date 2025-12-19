Ричмонд
Уже десять воздушных целей сбила ПВО при отражении атаки на Севастополь

Силы ПВО и Черноморского флота отражают воздушную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в телегам-канале.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 10 воздушных целей», — написал он. Ранее сообщалось о пяти уничтоженных целях.

В результате падения их обломков на Северной стороне загорелась трава, а у ТСН «Берег» возник локальный пожар в деревянном домике. Оба возгорания оперативно ликвидированы.

Губернатор подчеркнул, что угрозы распространения огня нет, а люди не пострадали. Он призвал граждан доверять только официальной информации и сообщать об опасных находках по номеру 112.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 11 украинских дронов самолётного типа за два часа. Два из них были сбиты над Крымом, а остальные девять — над черноморской акваторией. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

