Уже десять воздушных целей сбила ПВО при отражении атаки на Севастополь

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 10 воздушных целей», — написал он. Ранее сообщалось о пяти уничтоженных целях.
В результате падения их обломков на Северной стороне загорелась трава, а у ТСН «Берег» возник локальный пожар в деревянном домике. Оба возгорания оперативно ликвидированы.
Губернатор подчеркнул, что угрозы распространения огня нет, а люди не пострадали. Он призвал граждан доверять только официальной информации и сообщать об опасных находках по номеру 112.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 11 украинских дронов самолётного типа за два часа. Два из них были сбиты над Крымом, а остальные девять — над черноморской акваторией. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.