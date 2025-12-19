Европа угрожает Грузии отменой безвиза

Грузии грозит возврат к визовому режиму с Европой.
Европейский Союз рассматривает возможность полной отмены безвизового режима для Грузии. Такая мера может быть применена, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Об этом сказано в восьмом отчете Еврокомиссии.
«В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны. Она может быть переведена в Приложение I визового регламента ЕС (список третьих стран, для которых требуется виза)», — приводит текст документа РИА Новости.
В отчете отмечается, что первым шагом может стать приостановление безвиза для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Ответственность за возможные последствия возлагается на власти, которые, по мнению ЕС, не выполняют рекомендации.
Ранее стало известно, что европейская комиссия изучает возможность введения санкций против Грузии, а также приостановки действия безвизового режима для граждан этой страны. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.