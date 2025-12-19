Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа угрожает Грузии отменой безвиза

Европейский Союз рассматривает возможность полной отмены безвизового режима для Грузии. Такая мера может быть применена, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Об этом сказано в восьмом отчете Еврокомиссии.

Грузии грозит возврат к визовому режиму с Европой.

Европейский Союз рассматривает возможность полной отмены безвизового режима для Грузии. Такая мера может быть применена, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Об этом сказано в восьмом отчете Еврокомиссии.

«В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны. Она может быть переведена в Приложение I визового регламента ЕС (список третьих стран, для которых требуется виза)», — приводит текст документа РИА Новости.

В отчете отмечается, что первым шагом может стать приостановление безвиза для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Ответственность за возможные последствия возлагается на власти, которые, по мнению ЕС, не выполняют рекомендации.

Ранее стало известно, что европейская комиссия изучает возможность введения санкций против Грузии, а также приостановки действия безвизового режима для граждан этой страны. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.