Неизвестные похитили кольцо Наполеона из музея в Бельгии

Пропали несколько коллекционных предметов, включая золотое кольцо.
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап подвергся ограблению в ночь со среды на четверг, неизвестные похитили несколько экспонатов, в том числе золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее императору. Об этом сообщается на сайте бельгийского телеканала RTBF. Инцидент произошел на территории провинции Валлонский Брабант, по факту кражи местная прокуратура начала расследование.
«В ночь со среды на четверг в музее Последней Ставки Наполеона в Женапе было совершено ограбление со взломом. Пропали несколько коллекционных предметов, включая золотое кольцо, украшенное бриллиантами, которое принадлежало Наполеону. Подана жалоба. Прокуратура Валлонского Брабанта возбудила расследование», — сообщают журналисты RTBF.
По данным телеканала, в здание музея проникли двое злоумышленников. Они вскрыли окно, после чего внутри разбили несколько стеклянных витрин и забрали часть находившихся там предметов. Точный перечень похищенных исторических ценностей и размер ущерба в материале не уточняются.
RTBF отмечает, что сотрудники музея обнаружили последствия взлома уже после ухода преступников и обратились в правоохранительные органы. Сейчас учреждение взаимодействует со следствием, передает информацию о похищенных экспонатах и архивные данные, которые могут помочь в их идентификации. О временном режиме работы музея и возможном его закрытии для посетителей телеканал не сообщает.
В октябре в Лувре, который считается одним из наиболее тщательно охраняемых музеев Франции, произошло дерзкое ограбление, уже названное рядом СМИ «ограблением века». Преступники проникли в здание через окно и вскрыли витрины в Галерее Аполлона, где экспонируются регалии и драгоценности французской монархии.
Часть похищенных из музея ювелирных изделий злоумышленники попытались реализовать через даркнет, предложив их израильской охранной компании CGI Group. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на главу фирмы Цвику Наве.
По словам Наве, компанию привлекли к поиску грабителей и установлению местонахождения украденных ценностей. Уже через пять дней после преступления представитель группы, стоящей за ограблением, связался с ними в даркнете и инициировал переговоры о возможной продаже похищенных украшений, напоминает RT.