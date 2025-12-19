На трассе в ЯНАО в массовом ДТП погиб человек. Фото

На трассе столкнулось три автомобиля.
На 638-м километре автодороги Сургут — Салехард в ЯНАО вечером 19 декабря произошла трагедия. Здесь столкнулись три автомобиля. Как сообщили в прокуратуре округа, в результате ДТП один человек погиб.
«На 638-м километре автодороги Сургут — Салехард 19.12.2025 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Столкновение произошло между УАЗ Патриот, Audi и Toyota Land Cruiser. Правоохранители проводят проверку, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.
Прокуратура проводит проверку Прокуратура проводит проверку Прокуратура проводит проверку.