Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае массово отменяют рейсы: в чем причина

В Дубае задержали и отменили свыше 200 рейсов из-за наводнения.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Дубая отменили и задержали свыше 200 рейсов из-за сильного наводнения, вызванного штормами и обильными дождями. Информация с переносами полетов указана в онлайн-табло аэропортов ОАЭ.

По имеющимся данным, задержаны посадки 159 самолетов, еще 46 рейсов отложено. Девять вылетов и вовсе отменили. Всего изменения в расписании коснулись 214 бортов.

К России относятся 24 таких рейса. Четыре самолета из Москвы, два из Казани и один из Новосибирска задерживаются при посадке. Рейс из Сочи отменили. Также введены в режим ожидания 16 рейсов из Дубая в Россию. Шесть должны были лететь в Москву, два — в Петербург, два — в Казань, а по одному — в Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее KP.RU сообщал, что ряд авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после ударов США по стране. Среди них — испанская Iberia, португальская TAP, бразильская GOL, колумбийская Avianca и чилийская Latam.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше