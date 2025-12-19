В Дубае массово отменяют рейсы: в чем причина

В аэропорту Дубая отменили и задержали свыше 200 рейсов из-за сильного наводнения, вызванного штормами и обильными дождями. Информация с переносами полетов указана в онлайн-табло аэропортов ОАЭ.
По имеющимся данным, задержаны посадки 159 самолетов, еще 46 рейсов отложено. Девять вылетов и вовсе отменили. Всего изменения в расписании коснулись 214 бортов.
К России относятся 24 таких рейса. Четыре самолета из Москвы, два из Казани и один из Новосибирска задерживаются при посадке. Рейс из Сочи отменили. Также введены в режим ожидания 16 рейсов из Дубая в Россию. Шесть должны были лететь в Москву, два — в Петербург, два — в Казань, а по одному — в Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.
Ранее KP.RU сообщал, что ряд авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после ударов США по стране. Среди них — испанская Iberia, португальская TAP, бразильская GOL, колумбийская Avianca и чилийская Latam.