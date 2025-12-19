В Дубае массово отменяют рейсы: в чем причина

К России относятся 24 таких рейса. Четыре самолета из Москвы, два из Казани и один из Новосибирска задерживаются при посадке. Рейс из Сочи отменили. Также введены в режим ожидания 16 рейсов из Дубая в Россию. Шесть должны были лететь в Москву, два — в Петербург, два — в Казань, а по одному — в Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.