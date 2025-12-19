В Кургане избили таксиста-инвалида

«Вечером на Галкинском переезде произошло ДТП с участием “Рено Логана” и “Рендж Ровера”. В аварии никто не пострадал, кроме таксиста, на которого напали три пьяных мужчины из “Рендж Ровера”, разбили ему лобовое стекло и начали бить его. У таксиста знак “инвалидности” на машине», — сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».