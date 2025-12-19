В Кургане избили таксиста-инвалида

В Кургане дракой пассажиров с таксистом-инвалидом заинтересовалась полиция.
В Кургане несколько мужчин набросились на водителя такси с инвалидностью и избили его. Потасовка произошла после ДТП. О происшествии сообщается в соцсетях.
«Вечером на Галкинском переезде произошло ДТП с участием “Рено Логана” и “Рендж Ровера”. В аварии никто не пострадал, кроме таксиста, на которого напали три пьяных мужчины из “Рендж Ровера”, разбили ему лобовое стекло и начали бить его. У таксиста знак “инвалидности” на машине», — сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы выложили в соцсетях видео с места происшествия. На нем — мужчины избивают уже лежащего на земле таксиста, пиная его ногами, а две женщины пытаются оттащить нападавших. Звучит много нецензурной лексики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию. В пресс-службе ведомства пояснили, что о драке правоохранителям уже известно.
«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 4 УМВД России по городу Кургану. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Кургане уже происходили резонансные ДТП с участием такси. Так, на улице Карбышева у Центра Илизарова столкнулись «Рено Логан» сервиса Maxim и «Тойота Витц», в результате чего пострадала девушка-водитель. По данным Госавтоинспекции, она не уступила дорогу такси и была доставлена в больницу.