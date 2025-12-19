Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире: главное об СВО за 19 декабря

Группировка «Восток» продолжает наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии оценил российскую армию как, вероятно, самую боеспособную в мире. Это заявление было сделано на фоне сообщений о продвижении войск, в частности группировки «Восток», в Запорожской и Днепропетровской областях.
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении системой ПВО 1689 дронов за неделю, а также о значительных потерях противника в зонах ответственности различных группировок. Сообщается об успешных действиях на Сумском и Харьковском направлениях. Главное об СВО на 19 декабря — в материале URA.RU.
Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.
В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы, с учетом развития новых видов вооружения, в том числе стратегического характера, стали, вероятно, самыми боеспособными в мире. Он подчеркнул, что это является крупным событием не только для армии, но и для всей страны, повторив свою недавнюю оценку, данную на коллегии Министерства обороны.
Киев расширяет зону принудительной эвакуации в Запорожье.
Киевские власти расширяют зону принудительной эвакуации населения в Запорожской области на фоне успешного наступления российской армии в регионе. По данным российских силовых структур, эвакуации подлежат жители Запорожского и Пологовского районов. Официальной причиной названо увеличение радиуса поражения российских дронов. Источник подчеркнул, что реальной причиной является стремительное продвижение российских штурмовых подразделений, вынуждающее противника отводить гражданское население. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что группировка войск «Восток» освобождает один населенный пункт за другим в Запорожской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что войска проводят наступление на этом направлении практически без пауз, освободив за год около 2 тыс. кв. км и 89 населенных пунктов.
Группировка «Восток» освободила три населенных пункта.
Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. За неделю они освободили три населенных пункта: Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, а также Варваровку в Запорожской области.
В результате действий группировки были поражены силы и техника нескольких бригад и полков ВСУ, пишет РИА Новости. Противник потерял свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 бронемашин, 64 автомобиля, семь артиллерийских орудий, три станции РЭБ и девять складов.
Российские средства ПВО сбили сбили более 1500 БПЛА.
За прошедшую неделю средства российской ПВО уничтожили 1689 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил Минобороны России в своем telegram-канале. Также были сбиты девять управляемых авиабомб и 20 реактивных снарядов системы HIMARS. Помимо этого, перехвачены одна оперативно-тактическая ракета и две управляемые ракеты большой дальности.
Российские бойцы ликвидировали разведгруппу ВСУ во время ужина.
При освобождении населенного пункта Песчаное в Днепропетровской области бойцы российской группировки «Восток» обнаружили и ликвидировали группу разведчиков ВСУ, застав их во время приема пищи. Как рассказал стрелок с позывным «Космос», небольшой группе удалось бесшумно приблизиться и выполнить задачу. Его сообщение передает РИА Новости. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Песчаного силами этой группировки.
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Константиновкой.
Группировка «Юг» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Константиновкой.
Операторы беспилотных комплексов группировки войск «Юг» ликвидировали полевой склад боеприпасов и боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины в районе Константиновки, сообщили в Минобороне России. Их сообщение передает РИА Новости. Как уточняется в ведомстве, в ходе разведывательных мероприятий подразделения 6-й мотострелковой дивизии выявили полевой склад боеприпасов противника. Переданные координаты позволили операторам беспилотных систем нанести прицельные удары и уничтожить объект. Кроме того, была выведена из строя боевая бронированная машина, ранее оставленная украинскими военнослужащими.
Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях.
За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 74 автомобиля. Сообщение Минобороны передает ТАСС. Также были уничтожены пять артиллерийских орудий, система залпового огня, семь станций РЭБ и одиннадцать складов.
На Сумском направлении были поражены подразделения нескольких бригад, полков и пограничный отряд ВСУ. На Харьковском направлении удар пришелся по формированиям тяжелых механизированных, механизированных и мотопехотных бригад, а также подразделений Нацгвардии Украины.