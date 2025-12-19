Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире: главное об СВО за 19 декабря

В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы, с учетом развития новых видов вооружения, в том числе стратегического характера, стали, вероятно, самыми боеспособными в мире. Он подчеркнул, что это является крупным событием не только для армии, но и для всей страны, повторив свою недавнюю оценку, данную на коллегии Министерства обороны.