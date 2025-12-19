Экс-педагога по вокалу осудили на 13 лет за сексуальное насилие над подростком

В Москве суд приговорил бывшую преподавательницу по вокалу к 13 годам лишения свободы по обвинению в совершении сексуального насилия в отношении девочки-подростка. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России.
— Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), — говорится в сообщении.
Суд приговорил бывшего педагога, работавшего в одном из столичных культурных центров, к 13 лет годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает Telegram-канал ведомства.
«Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, почему возникает женская педофилия.
2 декабря в американском штате Канзас суд осудил учительницу рисования Николь Бэрд за педофилию и сексуальное насилие в отношении ученика. Во время расследования выяснилось, что педагог манипулировала подростком, отправляла ему непристойные фотографии, а в 2024 году изнасиловала его.