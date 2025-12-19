Экс-педагога по вокалу осудили на 13 лет за сексуальное насилие над подростком

2 декабря в американском штате Канзас суд осудил учительницу рисования Николь Бэрд за педофилию и сексуальное насилие в отношении ученика. Во время расследования выяснилось, что педагог манипулировала подростком, отправляла ему непристойные фотографии, а в 2024 году изнасиловала его.