15 человек госпитализированы после отравления в доме престарелых в Видном

В результате массового отравления в доме престарелых «Долголетие» в подмосковном Видном пострадали 19 человек. Актуальные данные привёл Минздрав региона.

«В настоящее время известно о 19 пострадавших в результате отправления в пансионате, 1 из них погиб. В больницы Московской области госпитализировано 15 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжёлое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. 3 человека от госпитализации отказались», — говорится в публикации.

На месте продолжают работу медики и специалисты Роспотребнадзора, которые устанавливают причину инцидента и контролируют состояние остальных постояльцев.

Напомним, о массовом отравлении постояльцев дома престарелых «Долголетие» в Видном стало известно сегодня. По словам жильцов пансионата, персонал пытался скрыть происшествие от родных и не вызвал медиков. По данным Следственного комитета РФ, трое постояльцев погибли, возбуждено уголовное дело.

