СМИ: Футбольного судью Егорова задержали при попытке покинуть Россию

Согласно информации, предоставленной журналистом Иваном Карповым в его Telegram-канале, российский футбольный судья Егор Егоров был задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с московским футбольным клубом «Торпедо». Об этом стало известно в пятницу, 19 декабря.
— Судью Егорова задержали по делу «Торпедо»: 18 декабря Егор пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили, — говорится в публикации.
Причем спустя некоторое время инсайдер заявил, что Егорова допросили и отпустили, запретив покидать страну.
В свою очередь, отец судьи, Игорь Егоров, дал расплывчатые показания. Поначалу он опроверг слухи о задержании своего сына, отметив, что не понимает, откуда у Карпова такая информация.
— Задержание сына? Я ничего подобного не слышал. Не знаю, что это за информация о его задержании. Несколько минут назад разговаривал с Егором, и у него все нормально, — приводит его слова Sport24.
Затем, портал РБ Спорт опубликовал материал, в котором Егоров подтверждает, что его сына «отвезли, допросили», а затем он «поехал домой».
В октябре Леонид Соболев, совладелец футбольного клуба «Торпедо», признал вину в попытке подкупа арбитров. В начале октября столичный суд освободил подозреваемого из-под стражи. Соболев находился в СИЗО с 21 июня. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.