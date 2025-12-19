Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших от отравления в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек

Количество отравившихся в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб», — написали в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что 27 человек было госпитализировано в больницы Московской области. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое, добавили в Минздраве.

Ранее в этот день в региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что в пансионате в подмосковном городе Видное от кишечной инфекции умерли три человека. Отмечалось, что следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора выехали на место происшествия.

В период с 18 по 19 декабря в учреждении были выявлены случаи острого кишечного заболевания. Отмечалось, что руководство пансионата долгое время не обращалось к медикам и постояльцев пытались вылечить самостоятельно.