Число пострадавших от отравления в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек

Ранее в этот день в региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что в пансионате в подмосковном городе Видное от кишечной инфекции умерли три человека. Отмечалось, что следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора выехали на место происшествия.