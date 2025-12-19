Число пострадавших от отравления в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб», — написали в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что 27 человек было госпитализировано в больницы Московской области. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое, добавили в Минздраве.
Ранее в этот день в региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что в пансионате в подмосковном городе Видное от кишечной инфекции умерли три человека. Отмечалось, что следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора выехали на место происшествия.
В период с 18 по 19 декабря в учреждении были выявлены случаи острого кишечного заболевания. Отмечалось, что руководство пансионата долгое время не обращалось к медикам и постояльцев пытались вылечить самостоятельно.