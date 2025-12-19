В Карелии вылетевшие с лесовоза бревна раздавили машину вместе с водителем

В четверг, 18 декабря, в Прионежском районе Карелии, неподалеку от поселка Шокша, произошло ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на подъезде к Петрозаводску. 45-летний водитель грузовика не справился с управлением. Прицеп с грузом выехал на встречную полосу и перевернулся на легковой автомобиль. Бревна придавили машину, у водителя не было шансов выжить.
Движение по трассе было приостановлено из-за разбросанных бревен. Полицейские занимаются выяснением причин аварии, говорится в публикации.
Ранее стало известно о серьезной аварии в Приангарье. Там пассажирский автобус столкнулся с бетономешалкой. В результате ДТП пострадали 11 человек.