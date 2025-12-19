В Карелии вылетевшие с лесовоза бревна раздавили машину вместе с водителем

Инцидент произошел на подъезде к Петрозаводску. 45-летний водитель грузовика не справился с управлением. Прицеп с грузом выехал на встречную полосу и перевернулся на легковой автомобиль. Бревна придавили машину, у водителя не было шансов выжить.