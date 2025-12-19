Минздрав: Число пострадавших от отравления в пансионате возросло до 30

Количество пострадавших в результате отравления в частном пансионате в подмосковном городе Видное возросло до 30 человек. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
— Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое, — говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, передает Telegram-канал ведомства.
Об инциденте стало известно вечером 19 декабря. Выяснилось, что руководство учреждения долгое время не обращалось к врачам. Сотрудники пытались вылечить постояльцев самостоятельно, но их состояние ухудшилось. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о первом погибшем.
Позднее по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекших массовое отравление постояльцев учреждения.