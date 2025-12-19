Число отравившихся в пансионате Подмосковья выросло до 30 человек

Прежде KP.RU писал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления в пансионате Подмосковья. В первый день скончались два человека. В пятницу — еще один и общее количество жертв увеличилось до трех. По предварительной информации, речь может идти о пищевом отравлении. По версии ведомства, в учреждении были нарушены нормы санэпидемстанции.