Число отравившихся в пансионате Подмосковья выросло до 30 человек

Число отравившихся в пансионате, распложенном в московском городе Видное, увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по региону.
В медучреждениях пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.
Следственные органы продолжают выяснять причины случившегося.
Прежде KP.RU писал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления в пансионате Подмосковья. В первый день скончались два человека. В пятницу — еще один и общее количество жертв увеличилось до трех. По предварительной информации, речь может идти о пищевом отравлении. По версии ведомства, в учреждении были нарушены нормы санэпидемстанции.