Пассажиры рейса из Владикавказа собрали деньги для попутчика, которому стало плохо в полёте

Пассажиры собрали деньги для попутчика, которому стало плохо в самолёте. Видео © Telegram/ Mash.
Когда у мужчины резко ухудшилось самочувствие над территорией Турции, экипаж принял решение об экстренной посадке в Анталье. После приземления к самолёту подъехала скорая помощь, а остальные пассажиры, проявив солидарность, собрали деньги, чтобы покрыть расходы заболевшего на лечение и обратный билет домой.
Ранее сообщалось, что самолёт, совершавший рейс из Москвы в Дубай, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Лайнер Boeing 737 запросил вынужденную посадку в 05:30 по местному времени из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. На борт сразу же поднялись медики, оказавшие пассажиру первую помощь.
