Пассажиры рейса из Владикавказа собрали деньги для попутчика, которому стало плохо в полёте

На рейсе из Владикавказа в Шарм-эш-Шейх (Египет) пассажиры оказали неожиданную финансовую помощь попутчику, почувствовавшему себя плохо. Вместо того чтобы возмущаться задержкой, люди организовали стихийный сбор средств прямо на борту, пишет Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Пассажиры собрали деньги для попутчика, которому стало плохо в самолёте. Видео © Telegram/ Mash.

Когда у мужчины резко ухудшилось самочувствие над территорией Турции, экипаж принял решение об экстренной посадке в Анталье. После приземления к самолёту подъехала скорая помощь, а остальные пассажиры, проявив солидарность, собрали деньги, чтобы покрыть расходы заболевшего на лечение и обратный билет домой.

Ранее сообщалось, что самолёт, совершавший рейс из Москвы в Дубай, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Лайнер Boeing 737 запросил вынужденную посадку в 05:30 по местному времени из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. На борт сразу же поднялись медики, оказавшие пассажиру первую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.