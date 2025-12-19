Пассажиры рейса из Владикавказа собрали деньги для попутчика, которому стало плохо в полёте

Ранее сообщалось, что самолёт, совершавший рейс из Москвы в Дубай, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Лайнер Boeing 737 запросил вынужденную посадку в 05:30 по местному времени из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. На борт сразу же поднялись медики, оказавшие пассажиру первую помощь.