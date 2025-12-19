Два ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение в обоих направлениях

На автодороге Пермь — Екатеринбург зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия на расстоянии 40 километров друг от друга. Оба инцидента произошли на территории Первоуральского района и привели к ограничению движения по одной полосе в каждом направлении. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».