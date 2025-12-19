Два ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение в обоих направлениях

Движение на Пермской трассе затруднено.
На автодороге Пермь — Екатеринбург зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия на расстоянии 40 километров друг от друга. Оба инцидента произошли на территории Первоуральского района и привели к ограничению движения по одной полосе в каждом направлении. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 296 (Первоуральский МО) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург. Также произошла авария на 336 километре автодороги. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Пермь», — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Ведомство призвало водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для уточнения актуальной информации о ситуации на трассе предоставлен телефон горячей линии (8−800−200−63−06).
Ранее автолюбители сообщали о крайне сложной обстановке на Пермском тракте. Транспортный поток застопорился, машины простояли в заторе уже несколько часов. Кроме того, наблюдаются значительные задержки в движении общественного транспорта.