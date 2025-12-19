Сын Кадырова прокомментировал убийство ребенка мигрантов в одинцовской школе

Секретарь Совета безопасности Чечни, помощник и сын главы республики Рамзана Кадыров Адам прокомментировал убийство 10-летнего ребенка в школе подмосковного Одинцова. Об этом сообщает сайт «Чечня сегодня».
Кадыров-младший акцентировал внимание на системной проблеме распространения идеологий ненависти. По его словам, убитый ребенок «принял мученическую смерть».
— Кто годами сеет в информационном пространстве яд ненависти к людям из Средней Азии и Кавказа? Чьи проповеди нетерпимости отравляют умы, превращая подростков в орудие зла? — задался он вопросом.
Адам Кадыров выразил соболезнования его семье. Он также высказал уверенность в том, что преступник понесет наказание в соответствии с законом.
Сын главы Чечни напомнил, что «сегодня Россия противостоит нацизму на внешних рубежах» и призвал к недопущению распространения этой идеологии внутри страны, говорится в материале.
Нападение на школу в Одинцове произошло 16 декабря. В здание учреждения вошел подросток с ножом и перцовым баллончиком. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Один из детей скончался. Также нападавший взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали. Им оказался девятиклассник Тимофей К. О подростке известно, что он любил играть в компьютерные игры, увлекался оружием и военной тематикой. Родители ребенка заявили, что их сын вел себя нормально. Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».