Сын Кадырова прокомментировал убийство ребенка мигрантов в одинцовской школе

Нападение на школу в Одинцове произошло 16 декабря. В здание учреждения вошел подросток с ножом и перцовым баллончиком. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Один из детей скончался. Также нападавший взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали. Им оказался девятиклассник Тимофей К. О подростке известно, что он любил играть в компьютерные игры, увлекался оружием и военной тематикой. Родители ребенка заявили, что их сын вел себя нормально. Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».