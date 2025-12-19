Рубио испугался остаться без внимания из-за Путина

Рубио заявил, что не может показать такой же результат как у Путина по длительности конференции.
Госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга в Вашингтоне выразил опасение, что его выступление останется без внимания американских СМИ из ‑за прошедшей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует видеозапись общения Рубио с журналистами, размещенная пресс-службой Госдепартамента США.
Реакция Рубио последовала после того, как один из журналистов начал вопрос с упоминания российского лидера и его недавней прямой линии. На кадрах видно, как глава внешнеполитического ведомства прерывает вопрос и обращается к репортеру: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — спросил Рубио журналиста, который начал свой вопрос с имени российского лидера.
Позже, обсуждая совпадение по времени с мероприятием в Москве, он допустил, что это может отвлечь внимание от его брифинга, и заметил: «Пытается наступить на мое сообщение», — посетовал Рубио.
Госсекретарь уточнил у прессы детали прошедшей прямой линии, в частности продолжительность общения Владимира Путина с гражданами. Узнав, сколько часов российский лидер отвечал на вопросы, Рубио сразу обозначил, что не намерен повторять такой формат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», — сказал он, оговорив ориентировочное время своей беседы с журналистами.
Президент России Владимир Путин в ходе итогового мероприятия выступил в формате объединенной «прямой линии» и большой пресс-конференции. В прямом эфире он отвечал на вопросы граждан страны и представителей СМИ. Продолжительность мероприятия составила около 4,5 часа. Путин в общей сложности ответил на 77 вопросов, поступивших как от участников «Прямой линии», так и от журналистов, прибывших сегодня в Гостиный Двор, напоминает телеканал 360.