Рубио испугался остаться без внимания из-за Путина

Госсекретарь уточнил у прессы детали прошедшей прямой линии, в частности продолжительность общения Владимира Путина с гражданами. Узнав, сколько часов российский лидер отвечал на вопросы, Рубио сразу обозначил, что не намерен повторять такой формат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», — сказал он, оговорив ориентировочное время своей беседы с журналистами.