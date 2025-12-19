Ричмонд
Число отравившихся в подмосковном пансионате увеличилось до 30

В результате отравления в видновском пансионате погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

Количество отравившихся в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек. Данную информацию предоставила пресс-служба подмосковного Министерства здравоохранения.

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них 1 погиб», — указано в Telegram-канале министерства.

Известно, что 27 человек были доставлены в медицинские учреждения Московской области. Состояние большинства оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в Минздраве региона.

Ранее региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о трех летальных исходах в данном пансионате, причиной которых стала кишечная инфекция. Уточнялось, что следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят проверку на месте происшествия.

В период с 18 по 19 декабря в данном учреждении зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Администрация пансионата несвоевременно обратилась за медицинской помощью, пытаясь самостоятельно справиться с заболеванием у постояльцев.