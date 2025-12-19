Число отравившихся в подмосковном пансионате в Видном возросло до 30

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В министерстве уточнили, что всех госпитализировали в медучреждения Подмосковья. Состояние пациентов оценивают как средней степени тяжести и тяжёлое.
Ранее стало известно о массовом отравлении в доме для пожилых «Долголетие» в Видном. Жильцы рассказали, что персонал пытался скрыть инцидент от родственников и не вызвал скорую помощь. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
