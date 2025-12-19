Ричмонд
Число отравившихся в подмосковном пансионате в Видном возросло до 30

Количество пострадавших от отравления в пансионате Ленинского округа Московской области достигло 30 человек. Один человек умер, 27 находятся в больницах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что всех госпитализировали в медучреждения Подмосковья. Состояние пациентов оценивают как средней степени тяжести и тяжёлое.

Ранее стало известно о массовом отравлении в доме для пожилых «Долголетие» в Видном. Жильцы рассказали, что персонал пытался скрыть инцидент от родственников и не вызвал скорую помощь. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

