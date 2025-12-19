Минздрав: число пострадавших в подмосковном пансионате выросло до 30 человек

27 пострадавших госпитализированы в подмосковные больницы.
В пансионате Московской области, где ранее произошло массовое отравление, число пострадавших выросло до 30 человек. Об этом сообщил в соцсети Минздрав региона.
«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них 1 погиб. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 27 человек госпитализированы в медучреждения области. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.