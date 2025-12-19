Ричмонд
Две женщины погибли при атаке ВСУ на машину в Белгородской области

В Белгородской области автомобиль подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе села Борки Валуйского округа. В результате погибли две женщины. Инцидент произошёл 17 декабря, но тела обнаружили только 19 числа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Сегодня в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли», — написал глава региона.

Ранее силы ПВО и Черноморский флот отразили воздушную атаку на Севастополь. Обломки сбитых целей упали на Северной стороне — там загорелась трава. Ещё один очаг возгорания появился у ТСН «Берег» — в деревянном домике. Оба пожара быстро потушили. Пострадавших нет.

