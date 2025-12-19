Две женщины погибли при атаке ВСУ на машину в Белгородской области

В Белгородской области автомобиль подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе села Борки Валуйского округа. В результате погибли две женщины. Инцидент произошёл 17 декабря, но тела обнаружили только 19 числа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.