Две женщины погибли при атаке ВСУ на машину в Белгородской области

«Сегодня в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли», — написал глава региона.
Ранее силы ПВО и Черноморский флот отразили воздушную атаку на Севастополь. Обломки сбитых целей упали на Северной стороне — там загорелась трава. Ещё один очаг возгорания появился у ТСН «Берег» — в деревянном домике. Оба пожара быстро потушили. Пострадавших нет.
