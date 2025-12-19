Суд вынес приговор автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова

Следствие установило, что 32-летний Коротких организовал преступную группу в июне 2022 года. Соучастники публиковали в интернете ложные объявления о продаже автомобилей, заключали договора с клиентами, но не осуществляли поставку машин и не возвращали деньги. У осужденного были конфискованы восемь автомобилей и более 81 миллиона рублей.