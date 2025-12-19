Жительница Калининграда под наркотиками убила свою бабушку из-за долгов по ЖКХ

Внучка систематически била родственницу, а в ночь на 17 декабря 2024 года под воздействием алкоголя и наркотиков дважды ударила женщину по голове, а затем схватила за шею и сжала ее. Жительнице Калининграда предъявили обвинение по статьям об истязании и убийстве, передает пресс-служба в сообществе в VK.