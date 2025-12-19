Ричмонд
Жительница Калининграда под наркотиками убила свою бабушку из-за долгов по ЖКХ

Калининградский областной суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвинили в истязании и расправе над своей бабушкой из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, женщина жила с 80-летней бабушкой в период с июня по декабрь 2024 года, и у них возник конфликт из-за разногласий по оплате задолженности.

Внучка систематически била родственницу, а в ночь на 17 декабря 2024 года под воздействием алкоголя и наркотиков дважды ударила женщину по голове, а затем схватила за шею и сжала ее. Жительнице Калининграда предъявили обвинение по статьям об истязании и убийстве, передает пресс-служба в сообществе в VK.

31 января в доме на улице Твардовского в Москве 11-летняя девочка убила свою 75-летнюю бабушку из-за того, что та не разрешила ей пойти гулять. После отказа родственницы девочка взяла нож и ударила им пенсионерку в правый бок. Женщина скончалась в скорой помощи.

Позднее СМИ сообщили, что у девочки якобы были проблемы с психикой — в октябре 2024 года ей поставили диагноз «легкая умственная отсталость». При этом она не состояла ни на каких учетах.