Жительница Калининграда под наркотиками убила свою бабушку из-за долгов по ЖКХ

Калининградский областной суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвинили в истязании и расправе над своей бабушкой из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, женщина жила с 80-летней бабушкой в период с июня по декабрь 2024 года, и у них возник конфликт из-за разногласий по оплате задолженности.
Внучка систематически била родственницу, а в ночь на 17 декабря 2024 года под воздействием алкоголя и наркотиков дважды ударила женщину по голове, а затем схватила за шею и сжала ее. Жительнице Калининграда предъявили обвинение по статьям об истязании и убийстве, передает пресс-служба в сообществе в VK.
