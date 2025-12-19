В госдепе раскрыли, как США относятся к России и Украине

Президент США Дональд Трамп использует тему угрозы со стороны Венесуэлы как инструмент для отвлечения внимания международного сообщества от неудач Вашингтона на украинском направлении. Как сообщил URA.RU руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, изначально перед Трампом не стояла задача развязывать полномасштабный конфликт в регионе. По словам эксперта, американскому президенту важно продемонстрировать свою силу и решительность в сфере геополитики.