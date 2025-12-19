В госдепе раскрыли, как США относятся к России и Украине

РФ в ходе украинского конфликта достаются от США санкции, Киеву — оружие, сказал Рубио.
В украинском конфликте Вашингтон использует разные меры давления в отношении сторон. Об этом он сообщил глава госдепартамента США Марко Рубио, комментируя политику США в сфере санкций и военной помощи. По его словам, Россия сталкивается с ограничительными мерами, а Украина получает вооружение от Соединенных Штатов.
«Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — цитирует его РИА Новости.
Рубио заявил, что Вашингтон не опасается возможного обострения отношений с Россией из-за ситуации в Венесуэле. По его словам, Москва «и без того сильно загружена украинским направлением», передает «Царьград».
Президент США Дональд Трамп использует тему угрозы со стороны Венесуэлы как инструмент для отвлечения внимания международного сообщества от неудач Вашингтона на украинском направлении. Как сообщил URA.RU руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, изначально перед Трампом не стояла задача развязывать полномасштабный конфликт в регионе. По словам эксперта, американскому президенту важно продемонстрировать свою силу и решительность в сфере геополитики.