Силы ПВО за три часа сбили 36 БПЛА над Черным морем и четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в пятницу, 19 декабря, ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Черным морем и четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 22 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, семь дронов сбили над территорией Республики Крым, еще два — над территорией Курской области, один — над Воронежской областью и еще четыре беспилотника сбили над акваторией Черного моря.
В этот же день стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.