Need To Know: в Перу на берег выбросило редчайшую большеротую акулу

На северное побережье Перу выбросило редчайшую пелагическую большеротую акулу, сообщает Need To Know.
«Редкую большеротую акулу обнаружили мертвой уже во второй раз за месяц, что вызвало обеспокоенность среди морских экспертов. Неуловимый глубоководный гигант, одна из наименее наблюдаемых акул на планете, была найдена выброшенной на северном побережье Перу», — сказано в материале.
Отмечается, что с момента первого обнаружения этой акулы в мире зарегистрировали менее 300 случаев ее наблюдения. Акулу нашли в отдаленном прибрежном районе, где преобладают скалы и каменистые выступы. Ее длина составила 4,5 метра.
