Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила над Россией 36 украинских БПЛА за три часа

За три часа вечером 19 декабря российские системы противовоздушной обороны сбили над регионами 36 украинских беспилотников. Атаку отражали с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Основную часть дронов, 22 БПЛА, ликвидировали над Белгородской областью. Семь беспилотников уничтожили над Крымом, ещё один — над Воронежской областью. Также четыре дрона сбили над акваторией Чёрного моря.

Этим же вечером Life.ru сообщал, что ПВО и Черноморский флот отразили воздушную атаку на Севастополь. Обломки беспилотников упали на Северной стороне, где загорелась трава. Ещё один очаг возгорания появился у ТСН «Берег» в деревянном домике. Оба пожара быстро потушили. Люди не пострадали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше