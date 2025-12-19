ПВО сбила над Россией 36 украинских БПЛА за три часа

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.
Основную часть дронов, 22 БПЛА, ликвидировали над Белгородской областью. Семь беспилотников уничтожили над Крымом, ещё один — над Воронежской областью. Также четыре дрона сбили над акваторией Чёрного моря.
Этим же вечером Life.ru сообщал, что ПВО и Черноморский флот отразили воздушную атаку на Севастополь. Обломки беспилотников упали на Северной стороне, где загорелась трава. Ещё один очаг возгорания появился у ТСН «Берег» в деревянном домике. Оба пожара быстро потушили. Люди не пострадали.
