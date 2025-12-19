Атака на мост в Одесской области грозит Украине топливным кризисом

После взрывов в Одесской области был закрыт.
Украина может лишиться до 60% импорта топлива из-за перекрытия стратегического моста в Одесской области, сообщил основатель группы транспортно-логистических компаний Prime Дмитрий Леушкин. По его данным, ограничения движения в направлении портового города Измаил уже в ближайшие дни способны вызвать крупный сбой на топливном рынке страны.
«Топливный рынок точно быстро свернется» при нарушении логистики с Измаилом, подчеркнул он. «60% рынка — это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов», — написал Леушкин в соцчети.
Он предупредил, что при остановке перевозок через Одесскую область поставщикам придется срочно искать обходные маршруты. Речь идет о переориентации потоков через территории Молдавии и Румынии, что удлиняет путь, повышает стоимость логистики и снижает скорость доставки топлива на украинские НПЗ и заправки. В этой ситуации, по оценке эксперта, первыми рискуют столкнуться с нехваткой топлива регионы, находящиеся ближе к линии боевых действий и удаленные от альтернативных маршрутов подвоза.
После взрывов в Одесской области был закрыт мост в населённом пункте Маяки. Пограничная служба Украины сообщила о сложностях с подъездом к 12 пунктам пропуска. Власти Молдавии и Украины пытаются организовать альтернативные маршруты, а водителям рекомендуется пользоваться контрольно-пропускными пунктами, расположенными в Винницкой и Черновицкой областях. Одновременно издание «Страна» сообщило, что на автозаправочных станциях в Одессе уже выстроились очереди, поскольку местные жители опасаются возможной нехватки топлива, напоминает «Царьград».