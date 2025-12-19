Атака на мост в Одесской области грозит Украине топливным кризисом

Он предупредил, что при остановке перевозок через Одесскую область поставщикам придется срочно искать обходные маршруты. Речь идет о переориентации потоков через территории Молдавии и Румынии, что удлиняет путь, повышает стоимость логистики и снижает скорость доставки топлива на украинские НПЗ и заправки. В этой ситуации, по оценке эксперта, первыми рискуют столкнуться с нехваткой топлива регионы, находящиеся ближе к линии боевых действий и удаленные от альтернативных маршрутов подвоза.