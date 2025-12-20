Ричмонд
В Туринске огонь охватил частный дом и надворные постройки

В Туринске в частном секторе произошел крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Туринске днем 19 декабря сотрудникам МЧС пришлось бороться с серьезным возгоранием, которое произошло на переулке Механизаторов. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 12:37. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— На площади 170 квадратных метров сгорели надворные постройки, повреждены кровля и стены частного жилого дома, — уточнили в ГУ МЧС Свердловской области.

К месту происшествия оперативно прибыли 13 спасателей и четыре единицы техники. Им удалось локализовать огонь к 13:01. Спустя 31 минуту они потушили открытое горение. После этого пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и проливке. Все работы были завершены в 15:20.

Напомним, что в свердловском поселке Лосиный огонь унес жизнь одного человека.