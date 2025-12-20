В Туринске огонь охватил частный дом и надворные постройки

К месту происшествия оперативно прибыли 13 спасателей и четыре единицы техники. Им удалось локализовать огонь к 13:01. Спустя 31 минуту они потушили открытое горение. После этого пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и проливке. Все работы были завершены в 15:20.