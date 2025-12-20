Рассчитанную на женщин схему обмана применяют мошенники

Полицейские рассказали о набирающей популярность схеме мошенничества, которая рассчитана в первую очередь на женщин, ожидающих подарков в преддверии новогодних праздников. Им приходят сообщения о доставке букета от тайного воздыхателя. Казалось бы, что в этом подозрительного? Однако желание получить цветы может обернуться потерей денег. Подробности в материале irk.aif.ru.
Цветы в обмен на «Госуслуги».
«Схема проста: неизвестный присылает женщине сообщение, в котором просит уточнить адрес и время доставки букета на дом, — рассказали в полиции. — Для убедительности злоумышленники могут пользоваться реальными названиями магазинов — это нужно, чтобы усыпить бдительность жертвы. После просят назвать код из СМС — он якобы является номером заказа, однако на самом деле открывает аферистам доступ ко всем аккаунтам, связанным с номером телефона: от соцсетей и банковских приложений до портала “Госуслуги”.
На этом преступная схема не заканчивается. Завладев персональными данными жертвы, мошенники связываются с ней от имени сотрудников банка или правоохранительных органов, чтобы запугать утечкой персональных данных. Находясь в состоянии стресса, она соглашается на все условия злоумышленников и либо оформляет кредиты, либо переводит крупную сумму на якобы безопасный счёт.
Хоть аферисты и экспериментируют с новыми схемами обмана, старая добрая «классика» тоже по-прежнему их не подводит. Например, недавно женщина из Нижнеудинска попалась на самую распространённую в Иркутской области уловку — обещание пассивного заработка на рынке ценных бумаг.
«Встретила в интернете рекламу с тестом: какой вы инвестор? Я его прошла, и через некоторое время со мной связались, предложив попробовать работу на бирже. Я согласилась, — рассказывает женщина. — Сначала перевела 10 тысяч — и всё заработало, казалось бы, заработок пошёл. Потом меня уговорили начать вкладывать всё больше, чтобы доходы росли. В итоге я вложила около 3 миллионов рублей, но вывести средства так и не смогла. Конечно, я слышала о подобных схемах обмана, но была уверена, что это меня не коснётся».
Аналогичным образом в минувшие выходные обманули ещё 2 человек. 43-летний житель Слюдянки в погоне за лёгким доходом лишился 3 миллионов, а 51-летняя иркутянка потеряла 1,5 миллиона.
Звонок за 7,5 миллиона.
По-прежнему доверяют и звонкам от подставных сотрудников правоохранительных органов. Буквально на днях после разговора с подставным работником спецслужб 65-летний иркутянин потерял 7,5 миллиона рублей.
Ещё одна распространённая схема — звонок о том, что родственник попал в ДТП. В этом случае аферисты представляются как медицинскими работниками, так и сотрудниками правоохранительных органов. Звонки, как правило, сопровождаются историями о том, что пострадавший в тяжёлом состоянии и не может говорить сам, а также, разумеется, утверждением о необходимости дорогостоящего лечения.
«Подставные полицейские могут также рассказать, что родственник является виновником ДТП, в результате которого также серьёзно пострадал другой человек, и теперь его ожидает уголовное преследование, — говорит оперуполномоченный Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Иркутской области Владимир Викторович Решитило. — Однако у жертвы есть шанс помочь родне и “откупиться” от пострадавшей стороны. Для этого нужно собрать деньги, средства гигиены, личные вещи родственника и передать их “курьеру” или “сотруднику под прикрытием”. Две эти схемы имеют общие черты: срочность, неправдоподобность и отсутствие деталей».
«Звонившие сообщали об утечке персональных данных, сотрудничестве с запрещёнными организациями, а также о хищении денег со счетов заявителя, — отметили в пресс-службе регионального главка МВД. — Чтобы избежать мифического уголовного преследования, аферисты попросили мужчину перевести деньги на “безопасный счёт”.
Чтобы не стать жертвой этой или другой подобной схемы обмана, нужно руководствоваться несколькими простыми правилами: не паникуйте и всегда проверяйте информацию. Позвоните родственнику или его семье сами, спросите, как он себя чувствует. Если ситуация вызывает беспокойство, обратитесь в полицию.
Языком цифр.
По состоянию на начало декабря 2025 года только в Иркутской области мошенники похитили у жителей региона 2,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2018 году аферисты похитили со счетов 88 миллионов рублей.