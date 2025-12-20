Рассчитанную на женщин схему обмана применяют мошенники

«Встретила в интернете рекламу с тестом: какой вы инвестор? Я его прошла, и через некоторое время со мной связались, предложив попробовать работу на бирже. Я согласилась, — рассказывает женщина. — Сначала перевела 10 тысяч — и всё заработало, казалось бы, заработок пошёл. Потом меня уговорили начать вкладывать всё больше, чтобы доходы росли. В итоге я вложила около 3 миллионов рублей, но вывести средства так и не смогла. Конечно, я слышала о подобных схемах обмана, но была уверена, что это меня не коснётся».