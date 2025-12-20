Зеленский сделал неожиданное заявление

В частности, президент России Владимир Путин заявил, что Москва может поставить вопрос о предоставлении права голоса проживающим в РФ гражданам Украины. По его данным, на российской территории находятся миллионы украинских граждан, напоминает RT. Кроме того, Путин выразил готовность Москвы содействовать обеспечению безопасности проведения выборов на Украине.