В Германии сделали внезапный вывод после речи Путина.
Высказывание президента России Владимира Путина на недавней прямой линии о том, что Европа постепенно утрачивает позиции из ‑за отказа от сотрудничества с Москвой, усиливает влияние президента США Дональда Трампа на европейскую политику. Такое мнение в эфире телеканала Welt высказал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель. По его словам, риторика российского лидера ложится на уже существующий скепсис американской администрации в отношении ЕС и осложняет диалог Брюсселя и Вашингтона.
«Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников», — сказал он. Эксперт пояснил, что заявления Путина почти дословно повторяют аргументы части американских консерваторов, которые выступают против усиления институтов Евросоюза и настаивают на двусторонних сделках с отдельными странами.
По словам Гресселя, такая позиция российского лидера становится для Белого дома удобным идеологическим фоном в спорах с европейскими столицами. Он отметил, что администрация Трампа может ссылаться на эти оценки Москвы, когда требует от союзников увеличения оборонных расходов, пересмотра торговых соглашений и изменения подхода к поддержке Украины и санкциям против России. «Это сделает жизнь европейцев еще сложнее», — подытожил Грессель.
Немецкий эксперт считает, что Кремль с помощью подобных заявлений стремится усилить разногласия внутри западного лагеря. По его оценке, совпадение повестки Путина и части американского истеблишмента дает дополнительный аргумент тем силам в Европе, которые выступают против углубления интеграции и за смягчение линии в отношении Москвы. Грессель подчеркнул, что это создает для европейских правительств дополнительное политическое давление как извне, так и внутри самих стран ЕС.
Во время «прямой линии» Путин заявил, что, по его оценке, Европа утрачивает свои позиции в результате разрыва или существенного сокращения сотрудничества с Россией. Аналогичной точки зрения, как отмечается, придерживается Трамп и представители его команды. 5 декабря власти США обнародовали стратегический документ, в котором выдвинули к европейским партнерам ряд новых требований, напоминает «Царьград».