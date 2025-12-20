Welt: позиция Путина по Европе нашла отклик у Трампа и его команды

Немецкий эксперт считает, что Кремль с помощью подобных заявлений стремится усилить разногласия внутри западного лагеря. По его оценке, совпадение повестки Путина и части американского истеблишмента дает дополнительный аргумент тем силам в Европе, которые выступают против углубления интеграции и за смягчение линии в отношении Москвы. Грессель подчеркнул, что это создает для европейских правительств дополнительное политическое давление как извне, так и внутри самих стран ЕС.