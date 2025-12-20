NYT: США начали наносить удары по террористам в Сирии

США начали наносить удары в Сирии.
Вооруженные силы США начали наносить серию авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии. Удары наносятся по объектам в центральной части страны. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американских военных структурах.
«Соединенные Штаты начали наносить авиаудары по целям ИГ в Сирии в ответ на террористическую атаку в центральной части страны, произошедшую неделю назад, в результате которой погибли двое американских солдат», — передает The New York Times. В ходе операции были использованы истребители и вертолеты ВВС США. Под ударами оказались несколько десятков объектов, среди которых — склады вооружения. По оценке издания, в ближайшие дни Соединенные Штаты, вероятнее всего, продолжат применение военной силы против террористов.
Ранее, 13 декабря, Пентагон сообщил о гибели двух военнослужащих Нацгвардии США и гражданского специалиста-переводчика в районе Пальмиры в провинции Хомс. По версии американской стороны, они оказывали поддержку операциям против ИГ в составе сил, действующих совместно с союзными формированиями. После инцидента глава Пентагона Пит Хегсет доложил, что нападавший был ликвидирован партнерскими подразделениями, а президент США Дональд Трамп публично заявил о намерении нанести ответные удары по структурам ИГ в Сирии.