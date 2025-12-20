NYT: США начали наносить удары по террористам в Сирии

«Соединенные Штаты начали наносить авиаудары по целям ИГ в Сирии в ответ на террористическую атаку в центральной части страны, произошедшую неделю назад, в результате которой погибли двое американских солдат», — передает The New York Times. В ходе операции были использованы истребители и вертолеты ВВС США. Под ударами оказались несколько десятков объектов, среди которых — склады вооружения. По оценке издания, в ближайшие дни Соединенные Штаты, вероятнее всего, продолжат применение военной силы против террористов.