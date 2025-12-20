Ричмонд
Пасынок украинского посла в Болгарии задержан по делу об убийстве заммэра Харькова

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что её сын Богдан Рынжук задержан в Вене по подозрению в убийстве 21-летнего Данилы Кузьмина, сына заместителя мэра Харькова. Как сообщают украинские СМИ, дипломат попросила не политизировать задержание.

Ранее украинская полиция сообщала о задержании в Австрии двух подозреваемых по этому делу. В декларациях Илащук Богдан Рынжук указан как её сын, хотя, по данным СМИ, она является его мачехой.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине начали использовать дроны для заказных убийств. Недавно неопознанный беспилотник ударил по частному коттеджу в селе Сокольники Львовской области. В момент атаки воздушная тревога в регионе не действовала, полиция уже начала расследование и возбудила уголовное дело.

