Пасынок украинского посла в Болгарии задержан по делу об убийстве заммэра Харькова

Ранее украинская полиция сообщала о задержании в Австрии двух подозреваемых по этому делу. В декларациях Илащук Богдан Рынжук указан как её сын, хотя, по данным СМИ, она является его мачехой.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине начали использовать дроны для заказных убийств. Недавно неопознанный беспилотник ударил по частному коттеджу в селе Сокольники Львовской области. В момент атаки воздушная тревога в регионе не действовала, полиция уже начала расследование и возбудила уголовное дело.
