Пьяная пассажирка напала на певца Глызина в самолете, вылетевшем из Москвы

Глызин и его коллега сами вмешались в ситуацию — они скрутили дебоширку и помогли бортпроводникам вывести ее из салона. Из-за происшествия рейс был задержан, а на борту поднялась паника: крики перепугали детей, а одной из пассажирок стало плохо и потребовалась помощь медиков.