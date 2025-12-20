Пьяная пассажирка напала на певца Глызина в самолете, вылетевшем из Москвы

На борту самолета, вылетавшего из Москвы, произошел инцидент с участием известного певца Алексея Глызина. Пьяная женщина устроила дебош в салоне, оскорбляла пассажиров, кидалась вещами и в итоге набросилась на самого артиста и его концертного директора Максима Глотова.
Глызин и его коллега сами вмешались в ситуацию — они скрутили дебоширку и помогли бортпроводникам вывести ее из салона. Из-за происшествия рейс был задержан, а на борту поднялась паника: крики перепугали детей, а одной из пассажирок стало плохо и потребовалась помощь медиков.
После задержания нарушительницы экипаж объявил, что самолет вскоре начнет полет до пункта назначения. Инцидент произошел во время перелета артиста на корпоративное мероприятие, передает Telegram-канал Mash.
2 декабря авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Инцидент произошел после посадки в салон, когда женщина начала себя неадекватно вести.