Пятеро детей и их мама отравились бытовым газом на западе Казахстана

«Газовое оборудование находилось в неисправном состоянии и использовались печи старого образца, газовая горелка была подключена с нарушениями требований эксплуатации. В настоящее время пребывание в данном доме является небезопасным в связи с выявленными нарушениями в эксплуатации газового оборудования. Подача газа отключена специалистами в установленном порядке», — прокомментировала инцидент главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Меруерт Джумаканова.