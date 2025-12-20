В Приморье жителя Уссурийска арестовали за поджог здания цирка

По данным следствия, ночью 4 декабря 40-летний местный житель с сообщником проникли в здание городского цирка на улице Чичерина в Уссурийске. Злоумышленники занесли внутрь автомобильные покрышки, после чего подожгли их и скрылись с места преступления.