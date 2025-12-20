Росгвардейцы на улице в Москве оказали помощь женщине с травмой головы

«В центре столицы сотрудники Росгвардии оказали помощь женщине, получившей травму головы в результате падения. На площади трех вокзалов сотрудники Росгвардии заметили гражданку, лежавшую без сознания на тротуаре. Оперативно оценив состояние пострадавшей, они оказали ей первую доврачебную помощь, привели в сознание и вызвали медицинскую бригаду», — говорится в сообщении.