Росгвардейцы на улице в Москве оказали помощь женщине с травмой головы

В Москве росгвардейцы оказали помощь женщине, получившей черепно-мозговую травму в результате падения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

Источник: Агентство «Москва»

«В центре столицы сотрудники Росгвардии оказали помощь женщине, получившей травму головы в результате падения. На площади трех вокзалов сотрудники Росгвардии заметили гражданку, лежавшую без сознания на тротуаре. Оперативно оценив состояние пострадавшей, они оказали ей первую доврачебную помощь, привели в сознание и вызвали медицинскую бригаду», — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, 30-летняя женщина упала, ударившись головой об асфальт. Прибывшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали пациентку для обследования.