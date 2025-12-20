Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге 12-летний ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подросток поскользнулся и упал под колеса подъезжавшего автобуса. Об этом сообщила Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Школьник пострадал, поскользнувшись у автобуса в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подросток поскользнулся и упал под колеса подъезжавшего автобуса. Об этом сообщила Госавтоинспекция Екатеринбурга.

«В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автобуса маршрута № 083, “ЖК Светлый — улица Монтажников”, подъезжая к остановочному комплексу на улице Дарвина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток, направлявшийся к автобусу для посадки, поскользнулся и упал под колеса транспортного средства», — сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что 12-летний мальчик с травмой ноги был доставлен в больницу. В момент происшествия за рулем автобуса находился 35-летний водитель с десятилетним стажем. Он пояснил, что видел ребенка, подходившего к месту посадки, однако сам момент его падения не заметил. Сотрудники полиции провели необходимые замеры, оформили документы, опросили участников и свидетелей аварии.