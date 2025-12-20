В Екатеринбурге 12-летний ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса

Отмечается, что 12-летний мальчик с травмой ноги был доставлен в больницу. В момент происшествия за рулем автобуса находился 35-летний водитель с десятилетним стажем. Он пояснил, что видел ребенка, подходившего к месту посадки, однако сам момент его падения не заметил. Сотрудники полиции провели необходимые замеры, оформили документы, опросили участников и свидетелей аварии.