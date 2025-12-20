На певца Алексея Глызина напала пьяная дебоширка в самолёте

Пьяная пассажирка устроила дебош в самолёте, вылетающем из Москвы, напав на певца Алексея Глызина. Как сообщает Mash, женщина кричала, бросалась вещами и оскорбляла окружающих. Глызину и его концертному директору Максиму Глотову, летевшим на корпоративное мероприятие, пришлось самостоятельно скрутить дебоширку и помочь экипажу вывести её из салона.