На певца Алексея Глызина напала пьяная дебоширка в самолёте

Пьяная пассажирка устроила дебош в самолёте, вылетающем из Москвы, напав на певца Алексея Глызина. Как сообщает Mash, женщина кричала, бросалась вещами и оскорбляла окружающих. Глызину и его концертному директору Максиму Глотову, летевшим на корпоративное мероприятие, пришлось самостоятельно скрутить дебоширку и помочь экипажу вывести её из салона.

Источник: Life.ru

На певца Алексея Глызина напала пьяная дебоширка в самолёте. Видео © Telegram / Mash.

Из-за происшествия перепугались дети, одной пассажирке стало плохо, потребовалась медицинская помощь. После инцидента рейс был задержан, но вскоре экипаж объявил о готовности к вылету.

Ранее Life.ru писал про страшную трагедию, которая потрясла мир оперы: 71-летний Джубилант Сайкс, известный американский певец и номинант на «Грэмми», был убит собственным сыном, 31-летним Майком Сайксом. Возбуждено уголовное дело. Майк был отпущен под залог в 2 миллиона долларов.

