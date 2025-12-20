На певца Алексея Глызина напала пьяная дебоширка в самолёте. Видео © Telegram / Mash.
Из-за происшествия перепугались дети, одной пассажирке стало плохо, потребовалась медицинская помощь. После инцидента рейс был задержан, но вскоре экипаж объявил о готовности к вылету.
Ранее Life.ru писал про страшную трагедию, которая потрясла мир оперы: 71-летний Джубилант Сайкс, известный американский певец и номинант на «Грэмми», был убит собственным сыном, 31-летним Майком Сайксом. Возбуждено уголовное дело. Майк был отпущен под залог в 2 миллиона долларов.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.