Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ночного ДТП более 7 тысяч жителей Находки остались без отопления

В результате происшествия была повреждена магистральная теплотрасса.

Источник: PrimaMedia.ru

По факту аварии на сетях теплоснабжения в Находке, из-за которой более 7 тысяч жителей города остались без отопления, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

«В ночное время 20 декабря 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия в районе улицы Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, что привело к необходимости отключения от теплоснабжения более 50 жилых домов и социальных учреждений для проведения восстановительных работ», — говорится в информационном сообщении надзорного ведомства.

В результате аварии сотни жителей города остались без отопления. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Находки Сергей Обухов. Ход аварийно-восстановительных работ на контроле ведомства, как и вопрос перерасчёта платы за коммунальную услугу, также будет проведена работа по взысканию ущерба с лица, виновного в ДТП.

Напомним, в минувшую пятницу, 19 декабря, сразу две крупные коммунальные аварии произошли во Владивостоке. Специалисты ВПЭС в срочном порядке ремонтировали поврежденные теплотрассы в двух районах города. Утром подача тепла была восстановлена жильцам на Нейбута и Часовитина, системы сейчас заполняются и выходят на рабочий режим.