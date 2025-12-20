Из-за ночного ДТП более 7 тысяч жителей Находки остались без отопления

В результате аварии сотни жителей города остались без отопления. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Находки Сергей Обухов. Ход аварийно-восстановительных работ на контроле ведомства, как и вопрос перерасчёта платы за коммунальную услугу, также будет проведена работа по взысканию ущерба с лица, виновного в ДТП.