Из-за ночного ДТП более 7 тысяч жителей Находки остались без отопления

По факту аварии на сетях теплоснабжения в Находке, из-за которой более 7 тысяч жителей города остались без отопления, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
«В ночное время 20 декабря 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия в районе улицы Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, что привело к необходимости отключения от теплоснабжения более 50 жилых домов и социальных учреждений для проведения восстановительных работ», — говорится в информационном сообщении надзорного ведомства.
В результате аварии сотни жителей города остались без отопления. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Находки Сергей Обухов. Ход аварийно-восстановительных работ на контроле ведомства, как и вопрос перерасчёта платы за коммунальную услугу, также будет проведена работа по взысканию ущерба с лица, виновного в ДТП.
Напомним, в минувшую пятницу, 19 декабря, сразу две крупные коммунальные аварии произошли во Владивостоке. Специалисты ВПЭС в срочном порядке ремонтировали поврежденные теплотрассы в двух районах города. Утром подача тепла была восстановлена жильцам на Нейбута и Часовитина, системы сейчас заполняются и выходят на рабочий режим.