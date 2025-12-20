В Комсомольске-на-Амуре пожар на даче унёс жизни мужчины и женщины

В Комсомольске-на-Амуре двое человек погибли при пожаре на даче. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло вечером 19 декабря в деревянном дачном доме в посёлке Хумми. Огонь полностью поглотил домик, перекинулся на стоящий рядом контейнер и начал подходить к бане. На тушение ушло почти четыре часа — пожар обнаружили поздно, что осложнило задачу огнеборцам. В тушении участвовали 12 пожарных и 3 единицы техники.
При обследовании помещений спасатели нашли тела 53-летней женщины и 50-летнего мужчины без признаков жизни. Вероятно, оба скончались от отравления дымом — точную причину смерти установит экспертиза.
Следователи и дознаватели МЧС выясняют все обстоятельства трагедии.