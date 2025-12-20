Увеличилось количество погибших от отравления в подмосковном пансионате

Количество погибших в пансионате составило три человека.
В пансионате в подмосковном городе Видное зафиксирована смерть трех человек, предположительно в результате кишечной инфекции. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
«В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались», — сообщили в Следкоме. Информацию передает «Известия».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло массовое отравление. На место происшествия направлены следователи и криминалисты СК России совместно с представителями Роспотребнадзора для установления всех обстоятельств произошедшего. Точная причина смерти погибших будет определена по итогам судебно-медицинских экспертиз.
По информации ведомства, в период с 18 по 19 декабря в пансионате были зафиксированы случаи острого кишечного заболевания. Отмечается, что руководство учреждения продолжительное время не обращалось за медицинской помощью, пытаясь организовать лечение постояльцев собственными силами.