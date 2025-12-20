Увеличилось количество погибших от отравления в подмосковном пансионате

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло массовое отравление. На место происшествия направлены следователи и криминалисты СК России совместно с представителями Роспотребнадзора для установления всех обстоятельств произошедшего. Точная причина смерти погибших будет определена по итогам судебно-медицинских экспертиз.