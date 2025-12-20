Daily Mail: хозяин вечеринки вызвал полицию из-за ссоры Райнера с сыном

Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен помешал гостям своей рождественской вечеринки вызвать полицию во время ссоры между голливудским режиссёром Робом Райнером и его сыном Ником, произошедшей за несколько часов до убийства режиссёра. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.
Ранее портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщил о том, что тела Роба Райнера и его супруги Мишель были найдены в доме режиссёра с ножевыми ранениями. Издание Page Six позже уточнило, что полиция задержала сына супругов Ника по обвинению в убийстве родителей.
По информации очевидцев, О’Брайен препятствовал звонку в службу 911, желая избежать скандала на собственной территории. Издание отмечает, что комик не хотел привлекать полицию, чтобы не создавать напряжённой ситуации во время праздничного мероприятия.
Ранее сообщалось, что сыну голливудского режиссера и актера Роба Райнера, подозреваемому в убийстве родителей, был поставлен диагноз «шизофрения».