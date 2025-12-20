Трамп анонсировал следующие переговоры по Украине

Ранее Трамп обсудил украинский конфликт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Тогда лидеры обменялись оценками дальнейших шагов и договорились поддерживать плотные контакты по украинской повестке, увязывая ее с безопасностью евроатлантического пространства. В России неоднократно заявляли, что нацелены не на перемирие, а на мир и долгосрочный результат.