Красноярский гид Исиченко: Усольцевы могли утонуть в бурной реке Мана

Гид Исиченко оценил версию, что Усольцевы утонули в болоте. Он также предположил, что могло произойти с семьей, если их исчезновение связано с водой.

Источник: Аргументы и факты

Туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко прокомментировал версию разных экспертов о том, что семья Усольцевых утонула в болоте.

Сергей, Ирина и 5-летняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.

«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота», — сказал Исиченко.

Он добавил, если рассуждать о том, что несчастный случай с семьей произошел из-за воды, то связан он, скорее, с реками, которые там протекают — Миной и Маной.

«Только если в реке утонули… Все возможно», — поделился Исиченко, отметив, что река Мана очень бурная.

Ранее исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.

Версии несчастного случая придерживаются и в Следственном комитете.