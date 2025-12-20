Красноярский гид Исиченко: Усольцевы могли утонуть в бурной реке Мана

Туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко прокомментировал версию разных экспертов о том, что семья Усольцевых утонула в болоте.
Сергей, Ирина и 5-летняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.
«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота», — сказал Исиченко.
Он добавил, если рассуждать о том, что несчастный случай с семьей произошел из-за воды, то связан он, скорее, с реками, которые там протекают — Миной и Маной.
«Только если в реке утонули… Все возможно», — поделился Исиченко, отметив, что река Мана очень бурная.
Ранее исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.
Версии несчастного случая придерживаются и в Следственном комитете.